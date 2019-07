Hitzerekord mit 42,6 Grad im niedersächsischen Lingen

Lingen Heute sind erstmals seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in Deutschland mehr als 42 Grad gemessen worden. Die bereits am Nachmittag gemessenen 42,6 Grad im niedersächsischen Lingen blieben die höchste Temperatur des Tages, teilte der Deutsche Wetterdienst am Abend mit.

Von dpa