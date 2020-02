Hintergründe nach tödlichen Schüssen in Berlin unklar

Berlin Nach den tödlichen Schüssen am Berliner Tempodrom sind die Hintergründe nach wie vor ungeklärt. „Zur Stunde gibt es keine weiteren Auskünfte“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Vor der Veranstaltungshalle in Kreuzberg war am späten Abend ein Mensch erschossen worden, vier weitere wurden verletzt.

