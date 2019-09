Hindernisläuferin Krause holt WM-Bronze

Doha Mit Taktik, Mut und Cleverness hat Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis Bronze erkämpft und den deutschen Leichtathleten die erste Medaille bei den Weltmeisterschaften in Doha beschert. Die 27 Jahre alte Europameisterin wurde in einem spannenden Finale in deutscher Rekordzeit von 9:03,30 Minuten Dritte.

