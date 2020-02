Heil und Spahn klären offene Fragen für Grundrenten-Entwurf

Berlin Nach langem Streit will die Bundesregierung die Grundrente für Geringverdiener in der kommenden Woche auf den Weg bringen. Arbeitsminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Jens Spahn hätten „die letzten noch offenen Fragen“ im Gesetzentwurf geklärt, heißt es in Berlin.

