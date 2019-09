Heidi Klum feiert mit Tom Kaulitz auf New Yorker Modewoche

New York Fünf Wochen nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz hat Heidi Klum ihren Mann zur New Yorker Modewoche mitgebracht. „Mit meiner Liebe“ schrieb das Model auf Instagram zu einem Foto des Paares bei einer Gala-Party des Modemagazin Harper’s Bazaar.

Klum erschien zu dem Event am Freitagabend im New Yorker Plaza Hotel in einem hochgeschlitzten, knallorangen Kleid, der Tokio-Hotel-Gitarrist war ganz in Schwarz. Neben Models wie Gigi Hadid und Irina Shayk saß das Paar in der ersten Reihe bei der Show von US-Modedesigner Jeremy Scott.