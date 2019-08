Heftige Gewitter in Teilen Deutschlands

Offenbach In Teilen Deutschlands haben heftige Gewitter gewütet. In der Ruhrgebietsstadt Bochum krachte ein Baum neben den Außenbereich einer Eisdiele. In Berlin wurden bei einem Gewitter mit starken Böen 250 Quadratmeter Dachfläche bei einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Gesundbrunnen abgedeckt.

