Harvey Weinstein zum Prozessauftakt erschienen

New York Mehr als zwei Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein ist der frühere Hollywood-Mogul in New York zum Auftakt des Prozesses gegen ihn erschienen. Der 67-Jährige kam zum Obersten Gericht des Bundesstaates New York in Manhattan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa