Harry und Meghan beenden Afrika-Reise mit Baby Archie

Johannesburg Prinz Harry und Herzogin Meghan haben am letzten Tag ihrer Reise in Südafrika Graça Machel, die Witwe des ehemaligen Präsidenten und Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela, getroffen. Die 73-Jährige war in ihrem Heimatland Mosambik Politikerin und setzt sich heute stark für Bildung und Frauenrechte ein.

