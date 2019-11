Hamilton zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister

Austin Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister. Der britische Mercedes-Pilot wurde beim Großen Preis der USA in Austin Zweiter und ist damit in den beiden letztenSaisonrennen in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa