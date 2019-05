Hamburg und Sachsen legen Förderregeln für Digitalpakt vor

Berlin Die ersten Bundesländer haben die Förderrichtlinien für die Verteilung von Geld aus dem Digitalpakt Schule vorgelegt. In Hamburg sei die Richtlinie gestern in Kraft gesetzt worden, in Sachsen habe sie das Kabinett verabschiedet, berichtet die „Bild“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa