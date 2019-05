Grüne starten „Politics for Future“

Berlin Grünen-Politiker in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Belgien wollen mit der Initiative „Politics for Future“ eine überparteiliche Allianz für mehr Klimaschutz bilden. Sie soll allen Parteien und Ländern offenstehen und eine politische Antwort auf die Forderungen der Jugendbewegung Fridays for Future geben, die für heute zu Demonstrationen aufgerufen hat.

