Grüne nach Verlusten der Union auch in Emnid-Umfrage vorne

Berlin Die Grünen liegen nun auch im Emnid-Sonntagstrend für „Bild am Sonntag“ vor der Union auf Platz eins. Das liegt aber nicht an eigenen Zugewinnen, sondern an den Verlusten der Union. Während die Grünen auf 27 Prozent verharren, verliert die Union im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte und liegt bei 25 Prozent.

