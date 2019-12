Großes Staraufgebot bei „Star Wars“-Premiere in Hollywood

Los Angeles Die von Fans in aller Welt mit Spannung erwartete Weltraum-Saga „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ hat in Los Angeles Premiere gefeiert. Stars wie Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Mark Hamill und Harrison Ford flanierten in der Nacht über einen ausgerollten blauen Teppich.

