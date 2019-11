Großeinsatz im Swinger-Club - 300 Personen gerettet

Hattingen Bei einer Party in einem großen Swinger-Club in Nordrhein-Westfalen sind gestern Abend zwei Menschen kollabiert, was einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöste. Eine Person sei nicht ansprechbar gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

