Großbritannien: Auto rast bei Verfolgungsjagd in Restaurant

Hale Auf der Flucht vor der Polizei sind vier Männer in der britischen Kleinstadt Hale mit einem Auto in ein italienisches Restaurant gerast. In örtlichen Medien waren Fotos der zerstörten Fassade zu sehen, aus der inmitten von Scherben und Weihnachtsdekoration nur noch das Heck des Wagens herausragte.

