Großbrand in US-Raffinerie hält Einsatzkräfte in Atem

Philadelphia Ein Großbrand in einer Raffinerie hat die Einsatzkräfte in der US-Stadt Philadelphia in Atem gehalten. Videos zeigen den Ausbruch des Feuers, einen riesigen, durch Explosionen ausgelösten Flammenball, die die Region über Kilometer erschütterten.

