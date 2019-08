Greta Thunbergs Reise beginnt - erste Station Lausanne

Stockholm Vor ihrer großen Reise per Hochseejacht über den Atlantik hat Greta Thunberg ihrer schwedischen Heimat bis auf Weiteres den Rücken gekehrt. Die 16-jährige Klimaaktivistin startete am Morgen in Stockholm ihre Tour, die sie letztlich in die USA und nach Chile bringen soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa