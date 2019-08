Greta Thunberg weniger als 1000 Seemeilen vor New York

Stockholm Auf ihrer Segelreise über den Atlantik ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ihrem Ziel New York mittlerweile ein ganzes Stück nähergekommen. Die Rennjacht „Malizia“ befinde sich derzeit nur noch rund 1800 Kilometer von New York entfernt, sagte Co-Skipper Pierre Casiraghi in einer Videobotschaft von Bord des Spezialbootes.

