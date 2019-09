Greta Thunberg: „Ein historischer Tag“

Stockholm Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat sich zufrieden über den Zuspruch zu den weltweiten Klimaprotesten gezeigt. In Australien hätten sich 400 000 Menschen an Kundgebungen beteiligt, knapp 100 000 alleine in Berlin, sagte sie per Livestream aus New York zu Protestteilnehmern in ihrer Heimatstadt Stockholm.

