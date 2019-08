Greta Thunberg bricht zu Segeltörn über den Atlantik auf

Plymouth Die große Reise über den Atlantik beginnt: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg bricht heute von Großbritannien aus per Hochseejacht in Richtung New York auf. Die beiden Profisegler Boris Herrmann und Pierre Casiraghi bringen die 16 Jahre alte Schwedin mit der Rennjacht „Malizia“ über den Großen Teich.

