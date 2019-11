Greta Thunberg auf dem Rückweg nach Europa

Hampton Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist auf ihrem Rückweg nach Europa an der US-Ostküste in See gestochen. „Wir segeln nach Hause“, schrieb die 16-Jährige auf Twitter und Instagram zu einem Foto, das die Aussicht von dem Katamaran „La Vagabonde“ aufs Wasser zeigte.

