Greta Thunberg: Atlantikreise beginnt gegen 17 Uhr

Plymouth Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sticht voraussichtlich heute um 17 Uhr deutscher Zeit mit einer Hochseejacht von Großbritannien nach New York in See. „Die Wetteraussichten sind gut“, schrieb die 16-Jährige bei Twitter.

