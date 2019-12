Gouverneur: Polizisten bei New York angeschossen

Jersey City In einer Stadt nahe der US-Metropole New York sind dem Gouverneur des Bundesstaates New Jersey, Phil Murphy, zufolge mehrere Polizisten angeschossen worden. Bei dem Vorfall in Jersey City sind die Hintergründe noch unklar - offensichtlich hatten ein oder mehrere Täter das Feuer eröffnet.

