Gottschalk singt auf der Wiesn

München TV-Moderator Thomas Gottschalk hat auf der Wiesn die Festzeltbühne gerockt. Mit den Musikern des Marstall-Festzelts sang der Rockfan am Abend zum Oktoberfest-Auftakt die Lieder „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher und „Rockin' All Over the World“ von Status Quo.

