Glatteis in der Nacht: Viele Autobahn-Unfälle in Deutschland

Siegen Nach dem schweren Unwetter zum Wochenbeginn macht den Menschen in Deutschland nun in vielen Teilen Glätte und Eis zu schaffen. In Nordrhein-Westfalen musste in der Nacht ein Teil der Autobahn 45 für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa