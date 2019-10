Gitarre und Strickjacke von Kurt Cobain werden versteigert

New York Eine Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967 - 1994) steht bei einer Versteigerung in New York zum Verkauf - und könnte Schätzungen zufolge 300 000 bis 500 000 Dollar einbringen. Die türkisfarbene Fender Mustang wurde 1993 eigens für den linkshändigen Musiker angefertigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa