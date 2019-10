Giffey will trotz Doktor-Entscheidung nicht an SPD-Spitze

Mainz Bundesfamilienministerin Franziska Giffey strebt auch nach der Entscheidung zu ihrer Doktorarbeit nicht den Bundesvorsitz der Sozialdemokraten an. In das laufende Bewerberverfahren wolle sie nicht eingreifen, sagte sie in Mainz.

