Giffey plant Elterngeldreform noch in diesem Jahr

Berlin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey plant eine weitere Reform des Elterngelds. Diese soll noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden, kündigte Giffey in Berlin an. Es gehe dabei darum, das Elterngeld noch mehr auf Partnerschaftlichkeit zwischen Müttern und Vätern auszurichten.

