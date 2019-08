Gibraltar will mit iranischem Öl beladenen Tanker freigeben

Gibraltar Gibraltar will den mit iranischem Öl beladenen Supertanker „Grace 1“ freigeben. Das bestätigte das oberste Gericht des britischen Überseegebiets an der Südküste Spaniens. Es ist aber noch unklar, ob das vor sechs Wochen festgesetzte Schiff sofort in See stechen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa