Gibraltar stoppt Tanker - illegale Öllieferungen an Syrien?

London Wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen für Syrien ist in Gibraltar ein Supertanker gestoppt worden. Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo sagte, es gebe Grund zu der Annahme, dass das Rohöl an Bord der „Grace 1“ für die Banjas-Raffinerie in Syrien bestimmt gewesen sei.

