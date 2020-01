Getöteter iranischer General soll beigesetzt werden

Kerman Der bei einem US-Raketenangriff getötete iranische General Ghassem Soleimani soll heute in seinem Geburtsort Kerman beigesetzt werden. Wegen des erwarteten Andrangs wurde der Tag - wie der Montag in der Hauptstadt Teheran - der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt.

