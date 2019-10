Geplantes Hard-Rock-Hotel in New Orleans eingestürzt

New Orleans Beim Einsturz eines geplanten Hard-Rock-Hotels in New Orleans ist ein Mensch ums Leben gekommen. Drei Weitere wurden vermisst, wie es bei einer Pressekonferenz im Beisein des Gouverneurs von Louisiana, John Bel Edwards, hieß.

