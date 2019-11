Geldbote vor Möbelhaus überfallen und angeschossen

Frankfurt/Main Mitten am Tag ist ein Geldbote vor einem Möbelhaus in Frankfurt am Main überfallen und angeschossen worden. Der Bote kam aus einem Seiteneingang von Ikea, als er von einem Mann angegriffen wurde. Der Mann entriss dem 56-Jährigen eine Geldkassette, die er bei sich trug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa