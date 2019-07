Gedenken an Widerstand gegen das NS-Regime

Berlin Am 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler erinnert die Bundesregierung heute in Berlin an den Widerstand gegen das NS-Regime. Bundeskanzlerin Angela Merkel will im Ehrenhof des Bendlerblocks sprechen, zudem will Annegret Kramp-Karrenbauer ihre erste öffentliche Rede als neue Verteidigungsministerin halten.

