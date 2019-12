Gedenken an Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt in Straßburg

Straßburg Genau ein Jahr nach dem Terroranschlag mit fünf Toten wird am Nachmittag in Straßburg der Opfer gedacht. Dazu wird auch der französische Innenminister Christophe Castaner in der elsässischen Metropole erwartet.

