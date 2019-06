Geburtstagsfeier völlig eskaliert - Polizei im Großeinsatz

Grünstadt Die Geburtstagsfeier einer Jugendlichen ist in Grünstadt in Rheinland-Pfalz völlig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich in der Nacht 300 bis 400 meist junge Leute vor dem Gemeinschaftshaus im Dorf.

