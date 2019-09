„Game of Thrones“ gewinnt zehn Kreativität-Emmys

Los Angeles Die Fantasy-Saga „Game of Thrones“ hat bei den Creative Arts Emmys abgeräumt. Die finale Staffel der US-Serie gewann am Wochenende in Los Angeles zehn der US-Fernsehpreise für künstlerische Kreativität.

