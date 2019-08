G7-Gipfel: Aufforstung des Regenwalds soll Thema sein

Biarritz Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will beim Gipfel der großen Industrienationen in Biarritz über die Aufforstung des Amazonas-Regenwaldes und deren Finanzierung sprechen. Das teilte er am späten Abend mit.

