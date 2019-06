Fußball-Nationalteam will mit Sieg in die Sommerpause gehen

Mainz Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will sich am Abend mit einem Heimsieg gegen Estland in die Sommerpause verabschieden. Drei Tage nach dem 2:0 in Weißrussland hat Marcus Sorg in Mainz die nächsten drei Punkte in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 eingeplant.

