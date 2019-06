Fußball-Nationalteam will auch ohne Löw Sieg in Weißrussland

Minsk Mit einem Sieg in Weißrussland will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute den nächsten Schritt zur EM-Endrunde 2020 machen. Dabei muss die DFB-Auswahl in Borissow ohne Joachim Löw auskommen.

