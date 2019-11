Fünfte TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsanwärter

Atlanta Im US-Bundesstaat Georgia steht in der Nacht die fünfte Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber an. Zehn Kandidaten werden in Atlanta gemeinsam auf der Bühne stehen. Mit dabei sind die in Umfragen Führenden: der frühere US-Vizepräsident Joe Biden sowie die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders.

