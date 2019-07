Fünfjähriger fährt mit Papas Wagen kleine Schwester an

Neuruppin Mit Papas Auto hat ein Fünfjähriger in Brandenburg seine kleine Schwester angefahren. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Neuruppin mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa