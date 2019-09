Fünf Tote bei schweren Unwettern in Spanien

Madrid Nach den schweren Unwettern an der spanischen Mittelmeerküste ist die Zahl der Toten am Abend auf fünf gestiegen. Im andalusischen Almería starb ein Mann, als er mit seinem Auto in einer überfluteten Unterführung stecken blieb.

