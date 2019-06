Friedenspreis des Deutschen Films wird in München verliehen

München Kurz vor dem Start des Filmfests wird heute in München der Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke verliehen. Der Preis ehrt künstlerisch wertvolle Filme mit humanistischer und gesellschaftspolitischer Dimension.

Ausgezeichnet werden in diesem Jahr der deutsche Regisseur Michael „Bully“ Herbig und die libanesische Regisseurin Nadine Labaki. Der Spezialpreis geht an Talal Derki. Der syrische Regisseur wird für seinen Dokumentarfilm „Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats“ geehrt.