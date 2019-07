„Fridays for Future“ erstmals für die ganze Schulwoche

Köln „Fridays for Future“ geht auch an anderen Wochentagen: In Köln hat heute die erste mehrtägige Schüler-Demo für Klimaschutz begonnen. Sie soll bis Freitag dauern und mit einem großen Demonstrationszug durch die Innenstadt schließen.

