Fridays for Future beginnt Fünf-Tage-Nonstop-Demo in Köln

Köln Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future will in dieser Woche fünf Tage am Stück in Köln demonstrieren. Die Teilnehmer wollen von heute Morgen an fünf Tage rund um die in der Kölner Altstadt präsent sein und für den Klimaschutz eintreten.

