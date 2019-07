Fridays-for-Future-Aktivisten demonstrieren an Flughafen

Stuttgart Die Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen heute nach eigenen Angaben erstmals an einem deutschen Flughafen demonstrieren. Die Protestveranstaltung solle am letzten Schultag vor den Sommerferien in Baden-Württemberg auf dem Stuttgarter Airport stattfinden, hieß es.

Von dpa