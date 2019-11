Fridays for Future: 630 000 Menschen bei Klimaprotest

Berlin An den Klimaprotesten in ganz Deutschland haben sich nach Angaben der Veranstalter rund 630 000 Menschen beteiligt. Das teilte die Bewegung Fridays for Future mit. Aktionen habe es an mehr als 520 Orten gegeben, darunter Fahrraddemonstrationen, Blockaden, Picknicks und Demonstrationen an Kohlekraftwerken.

