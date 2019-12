Frauenleiche in Duisburger Wald - Ehemann gesteht Tat

Duisburg Im Fall der getöteten Mine O. hat der Ehemann der 26-Jährigen gestanden, sie erwürgt zu haben. Er habe die Leiche zunächst in einem Koffer versteckt und später vergraben. Der Körper der toten Frau war gestern in einem Wald in Duisburg entdeckt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa