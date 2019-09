Frau stürzt beim Geocaching von Felsen und stirbt

Grabenstetten Eine Frau ist während einer digitalen Schatzsuche in der Nähe von Grabenstetten in Baden-Württemberg von einem Felsen in den Tod gestürzt. Gemeinsam mit ihrem Mann suchte die 40-Jährige beim sogenannten Geocaching Verstecke mithilfe eines GPS-Empfängers, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa